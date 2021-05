Santana: “Gol al Catania speciale, voglio che il Palermo torni grande”

Mario Alberto Santana si proietta alla sfida contro il Teramo.

Il Palermo alle ore 15.30 sfiderà al Renzo Barbera la compagine abruzzese nella gara valida per il primo turno dei playoff del girone C di Serie C. Il calciatore argentino nella stagione in corso ha stabilito il record di gol messi a segno con i rosanero in quattro categorie differenti. La sua rete più importante è stata senza dubbio quella realizzata in casa del Catania che ha permesso agli uomini di Filippi di portare a casa il derby. Il numero 11 rosanero, nel corso dell’intervista concessa a “Extra Sport” in onda su Radio 1, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Gol al Catania? È stato davvero speciale, considerando soprattutto quanto i tifosi rosanero tengano a una partita come il derby. Palermo non ha smesso mai di soffrire però arriveranno momenti positivi e speriamo che i tifosi possano tornare presto allo stadio. Spero che il Palermo possa tornare ad alti livelli il prima possibile. Non so fino a quando giocherò. Dipenderà da quanta voglia avrò di allenarmi ogni giorno e se avrò ancora quel fuoco dentro che mi fa continuare. Finchè riesco a correre e a stare dietro fisicamente a questi ragazzi cercherò di giocare. Ma ora non ci sto pensando perchè mi voglio godere questi play off e cercare di dare il mio contributo come ho fatto fino adesso. Fare il più grande nello spogliatoio è impegnativo. Devi stare dietro a ragazzi che magari hanno problematiche all’esterno e se non le sanno gestire possono pagarlo in campo. Grazie a Dio però sono cose che ho vissuto già: posso dare una mano cercando di aiutare tutti”.