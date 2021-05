Santana: “Errori? Sono certo di una cosa. Filippi merita la riconferma”

Parola a Mario Alberto Santana.

Trascinatore, capitano, uomo spogliatoio: tutto questo è il classe 1981 per la banda targata Filippi. Alla modesta età di trentanove anni, l’ex jolly offensivo di Fiorentina e Napoli si è preso sul groppone l’intero team rosanero con la propria esperienza e grazie all’infinità qualità a disposizione presente nel proprio bagaglio. Il Palermo del patron Mirri ha salutato il sogno promozione dopo il ko contro l’Avellino di Piero Braglia. Ai rosanero non è bastato vincere nel match d’andata per uno a zero in virtù del piazzamento in classifica conseguito al termine della regolar season che ha così premiato gli Irpini. La franchigia siciliana non è riuscita a riagguantare il match del Partenio Lombardi dopo esser passata in svantaggio reo tapin vincente di Sonny D’Angelo, lesto a sfruttare l’assist al bacio di Maniero. Il capitano del Palermo, Mario Alberto Santana, ha così analizzato la stagione rosanero in conferenza stampa.

“Gli errori che si sono fatti non si commenteranno di nuovo, conosco ognuno dei miei compagni e so quanto siano forti e professionisti. La squadra ha una base molto importante, dovrà valutare tante cose ma avere dei giocatori in grado di poter fare un salto di qualità è un passo avanti e qualcosa che l’anno scorso non avevamo. Filippi? Credo che per il mister parlino i risultati, merita più di tutti la riconferma per quello che ci ha dato. Sarei molto felice se gli fosse data questa opportunità. Credo che se all’inizio fossimo stati questi avremmo fatto di più, nella prima parte del campionato abbiamo lasciato troppi punti per strada e chiuso con una classifica mediocre”.