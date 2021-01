Santacroce annuncia l’addio al calcio: “Troppi infortuni, avrei potuto dare di più. Quella maglia azzurra…”

Il difensore Fabiano Santacroce appende gli scarpini al chiodo.

Dice addio al calcio giocato l’ex difensore del Napoli, con un passato anche in forza a Parma e Brescia, Fabiano Santacroce. Dopo l’esperienza in forza alla Virtus Verona, il brasiliano, ha deciso di mettere fine alla sua carriera da calciatore. Ad annunciarlo è stato lo stesso classe ’86 tramite un post pubblicato attraverso i propri profili social.

“Ho calcato i campi per parecchio tempo non riuscendo sempre a dare quello che volevo, a causa dei tanti infortuni che ho avuto, ma sappiate che ho dato il massimo e sempre con il sorriso… ho incontrato tanti campioni e non mi basterebbe un solo post per nominarli ma ci tengo a ringraziare tutti i compagni di squadra, tutti quelli contro cui ho giocato e soprattutto tutti i magazzinieri e gli addetti al lavoro per il semplice fatto di avermi stimolato a dare il massimo anche inconsapevolmente.

È vero non ho dato quello che avrei potuto dare ma sorrido pensando che anche così sono riuscito a vestire quella maglia azzurra a cui ambisce ogni bambino che inizia a praticare questo sport. il consiglio che posso dare è cercate di divertirvi e metterci passione e impegno e ogni traguardo sarà divertente. Grazie a tutti per questa mia passata vita, ora appendo gli scarpini e mi tufferò in altro ma sempre con la stessa passione e la stessa tenacia che mi ha fatto fermare in campo degli extraterrestri”.