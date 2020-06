Sannino: “Spero che il Palermo torni in Serie A. Dybala? Importante per il calcio italiano”

“Le sensazioni sono positive per i tanti appassionati. Dopo un lungo periodo in cui di calcio si è parlato ma non lo si è visto, tutti aspettano le prime partite di Coppa Italia e poi il campionato“.

A dirlo è Giuseppe Sannino, ex tecnico di Palermo e Siena. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’allenatore sessantatreenne campano ha poi proseguito: “Viviamo ancora un momento particolare, ma il calcio dà la possibilità di ritrovare un po’ di rilassatezza trascinandoci con un’ondata di felicità. I tifosi aspettano di vedere le loro squadre e di ritrovare quelle sensazioni che si erano perse“.



Sannino si è anche soffermato sulla lotta scudetto: “La Juve come la Lazio sono le squadre che possono primeggiare anche insieme all’Inter. I bianconeri hanno il vantaggio di avere una squadra collaudata. Ma anche la Lazio è lì e Inzaghi ha fatto cose speciali ed è vicino alla laurea, a vincere il campionato. Non è scontato che la Juve possa vincere il titolo, quest’anno ci sono più contendenti, Lazio e Inter“.

Tra i calciatori allenati dall’ex tecnico degli ungheresi dell’Honved c’è anche Dybala: “Conosco Paulo, ho avuto la fortuna di allenarlo a Palermo. Non entro nel merito dei soldi, perchè bisogna vedere quale sia la verità ed esserci dentro. Credo che se ha la possibilità di restare a Torino sia una bellissima cosa. Vedere un campione come lui ancora alla Juve è importante per il calcio italiano. Non è di mia competenza entrare nel merito delle questioni monetarie“.

Il nome di Sannino è stato anche accostato al Palermo, col club rosanero che è tornato tra i professionisti: “Felicissimo per la città. Lì ho lasciato tanti amici. Ho vissuto una stagione straordinaria perché dopo il primo esonero di Zamparini tornai e quasi facemmo un’impresa. I tifosi meritano questo passo in avanti e mi auguro che la squadra possa continuare la sua scalata. Del resto parlano anche la storia e i calciatori che hanno vestito quella maglia. Spero che tornino in A“.