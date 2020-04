Sannino: “Dybala, Ilicic e Miccoli i più forti che ho allenato, a Palermo il pubblico capì una cosa. Futuro? Voglio allenare”

“In Ungheria sono stato benissimo. Budapest è una città straordinaria, e nel calcio sono avanti anni luce rispetto a noi. Ci sono stadi nuovi, e accademie per i giovani che vivono, studiano e si allenano in strutture modernissime. A maggio verrà inaugurato il nuovo stadio dell’Honved, che è stato costruito in un anno“.

Racconta così l’esperienza all’Honved, squadra ungherese, Beppe Sannino. Intervistato da La Provincia Pavese, l’ex tecnico di Siena e Palermo ha ripercorso le tappe che lo hanno portato a rescindere il suo contratto: “Prima dello stop, eravamo quarti in campionato e in semifinale di Coppa d’Ungheria. Andava tutto bene sino ad un mese e mezzo fa, quando mi recai in Italia, nel momento in cui stava scoppiando l’emergenza. Al mio ritorno in Ungheria, stavo benissimo, ma per precauzione mi hanno messo in isolamento per quindici giorni. Poi mi hanno dato l’ok per rientrare in panchina, e ci siamo qualificati per la semifinale di Coppa – prosegue Sannino -. Nel frattempo, il virus è arrivato anche là, e i componenti del mio staff, hanno fatto ritorno a casa. Parlando con la società, e di fronte allo stop dell’attività, ho deciso di rescindere il contratto. Nel pieno della crisi sanitaria, sono tornato in Italia in auto“.

