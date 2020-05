Sanchez attacca Mourinho: “Mi ha fatto perdere fiducia. Lavorare con lui non è facile, ora racconto tutto”

Alexis Sanchez contro Josè Mourinho.

Accuse, critiche e rimproveri: dure, anzi durissime, le parole dell’attaccante cileno, che intervenuto ai microfoni della BBC, è tornato a parlare della sua esperienza al Manchester United – dove ha collezionato solo 5 gol e 9 assist in 45 presenze -, puntando il dito contro lo Special One, che a suo dire non lo avrebbe impiegato nella giusta misura contribuendo al flop del deludente periodo ai Red Devils: “Dico le cose come sono: secondo me Mourinho è uno dei migliori allenatori del mondo sia nel modo in cui allena che nel modo in cui studia i video o in cui fa le cose, ma lavorare con lui è davvero molto pesante”.

“All’interno del gruppo però c’era sempre la sensazione che tu fossi nella squadra e poi fuori – ha proseguito il classe ’88 -. A volte non ha giocato, poi l’ho fatto, poi ero di nuovo fuori e come giocatore perdi fiducia, ogni giocatore così facendo perde la sua sicurezza. A poco a poco si è creata un’atmosfera che non era salutare. A volte giocavo bene, segnavo, ma lui poi mi escludeva. Io mi ripetevo sempre che amavo il calcio. Gioco con il pallone da quando ho 5 anni, e se mi tolgono la palla è come se mi togliessero l’allegria. Io sono così”. ha concluso Sanchez.