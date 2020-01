San Tommaso-Palermo, tutto in 45 minuti: peggiore difesa contro secondo miglior attacco. I numeri e le statistiche

“In San Tommaso-Palermo il primo tempo potrà essere decisivo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno in campionato dei rosanero che domani alle 14.30 sfideranno la formazione irpina allenata da mister Liquidato. La squadra di Pergolizzi è reduce dal successo interno per 3-1 contro il Marsala ed ha la necessità di proseguire il proprio cammino verso la conquista della promozione, mentre i campani sono a caccia di punti salvezza.

San Tommaso-Palermo, Pergolizzi studia il tridente ‘over’: idea Fallani dal 1′. Subito in campo il neo acquisto Floriano

Analizzando le statistiche delle due compagini la gara potrebbe decidersi nei primi 45 minuti. Il Palermo, infatti, è secondo nella speciale classifica dei gol siglati nel primo tempo, mentre il San Tommaso è la squadra che ha incassato più reti nella prima frazione. “Domani i rosa proveranno a voltare pagina cercando di colpire il San Tommaso in quello che è un evidente punto debole dei biancoverdi“, si legge.

La squadra campana in campionato ha subito 38 reti, 18 delle quali nel primo tempo, nessuno peggio degli irpini in questa statistica, solo la Palmese ultima in classifica li eguaglia. I rosanero, di contro, hanno la miglior difesa da trasferta: sia in generale che considerando solo i primi tempi (4 reti subite). Il Palermo, inoltre, ha anche il secondo miglior attacco del girone relativamente ai primi tempi (17 reti), secondo solo all’FC Messina (18 reti). “Un gol in più del Palermo, che a Pratola Serra cercherà di riprendersi il primato sfruttando un’arma divenuta fondamentale durante il filotto di dieci vittorie consecutive: in quel periodo, i rosa segnarono 14 reti su 25 entro l’intervallo“, conclude il quotidiano.

