San Tommaso-Palermo, si gioca sabato al “Modestino De Cicco”: oggi o domani l’ufficialità. I dettagli

“Una settimana stravolta per venire incontro al San Tommaso“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della prossima gara del Palermo. I rosanero sfideranno la compagine irpina sabato alle 14.30 e non domenica, come inizialmente previsto da calendario. Ad avanzare la richiesta di anticipare il match è stato il club campano per evitare il rischio della contemporaneità con la partita dell’Avellino.

Il club di viale del Fante ha accettato la richiesta del San Tommaso e tra oggi e domani arriverà anche l’ok da parte della Lega Nazionale Dilettanti. La gara si disputerà sul sintetico del “Modestino De Cicco” di Pratola Serra, impianto nel quale la squadra allenata da Liquidato ha costruito la sua promozione in Serie D, stadio da 1.200 posti con un settore ospiti di circa 200 posti a sedere.