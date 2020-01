San Tommaso-Palermo, il viaggio in pullman dei rosanero: al “Modestino De Cicco” la carica dei 101

“La carica dei cento e uno è pronta a fare tappa al «Modestino De Cicco», lo stadio di Pratola Serra dove oggi il Palermo sarà ospite del San Tommaso“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando dei 101 tifosi rosanero che raggiungeranno la Campania per assistere alla sfida tra la formazione di Pergolizzi e la compagine irpina. La squadra è arrivata ieri nel tardo pomeriggio e dopo aver sostenuto la rifinitura in mattinata si trasferirà a Pratola Serra, dove alle 14.30 è in programma il match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D.

Sono rimasti in città solamente gli infortunati Corsino e Santana e gli influenzati Accardi e Rizzo Pinna. Torna tra i convocati, invece, Bubacarr Marong che ieri ha compiuto 20 anni. Con 101 tifosi al seguito i rosanero andranno quindi a caccia dei tre punti, in un settore ospiti che al massimo può contenere circa 200 spettatori.

705 chilometri di strada che il Palermo ha deciso di fare in pullman e non in aereo, come accaduto contro il Giugliano. “In quel caso l’odissea portò bene agli uomini di Pergolizzi (vittoria con un gol di Felici), per quanto il tragitto fosse un po’ più lungo (circa 30 chilometri in più) rispetto a quello affrontato ieri“, conclude il quotidiano.