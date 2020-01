San Tommaso-Palermo, i convocati di Pergolizzi: c’è il neo-acquisto Floriano, out Accardi e Rizzo Pinna

Sono venti i calciatori del Palermo convocati dall’allenatore rosanero Rosario Pergolizzi per la gara di domani pomeriggio contro il San Tommaso, in programma alle ore 14.30 allo Stadio “Modestino De Cicco”: Andrea Accardi e Andrea Rizzo Pinna out per sindrome influenzale.

Di seguito, l’elenco completo:

1 PELAGOTTI

5 AMBRO

6 MARTINELLI

8 MARTIN

9 RICCIARDO

14 FICARROTTA

15 MARONG

19 LANCINI

22 FALLANI

23 DODA

24 CRIVELLO

25 FLORIANO

26 MAURI

27 VACCARO

30 SILIPO

32 SFORZINI

33 LANGELLA

54 PERETTI

73 KRAJA

75 FELICI