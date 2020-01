San Tommaso-Palermo, Floriano subito titolare: Pergolizzi studia il nuovo tridente

“Ultime ore di attesa per il tesseramento di Floriano, che ieri ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con il resto della squadra a Boccadifalco“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della marcia di avvicinamento dei rosanero al prossimo impegno in campionato contro il San Tommaso. Il Palermo sfiderà la compagine campana sabato alle re 14.30 allo stadio “Modestino De Cicco” di Pratola Serra, gara valida per la seconda giornata di ritorno del Girone I di Serie D.

Floriano, arrivato in Sicilia domenica scorsa, già da lunedì lavora con i suoi nuovi compagni, in attesa delle ultime formalità per rendere ufficiale il tesseramento. “L’esterno offensivo prenderà posto nel tridente che, salvo sorprese, vedrà Ricciardo e Felici confermati nell’undici titolare. Intanto per lui quella di ieri è stata la seconda giornata di allenamenti in maglia rosanero, dopo essere arrivato in città domenica scorsa, in concomitanza con la sfida tra Palermo e Marsala“, si legge sul quotidiano.

Intanto oggi la formazione di Pergolizzi sosterrà una doppia seduta di allenamento al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, con la partenza per la Campania prevista per la giornata di venerdì. Da valutare le condizioni di Mendola, mentre Santana e Corsino continuano a lavorare a parte per cercare di recuperare dai rispettivi infortuni.