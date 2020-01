San Tommaso-Palermo, evento storico: i campani celebrano i rosanero con una medaglia

Una medaglia per ricordare una gara storica.

Quella di oggi pomeriggio alle 14.30 al “Modestino De Cicco” di Pratola Serra sarà per il San Tommaso una partita storica. Un evento da ricordare con un cimelio. La società irpina ha infatti deciso di omaggiare ai propri calciatori ed a tutti i dirigenti del Palermo una medaglia.

“L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica che per la partita tra San Tommaso e Palermo, la società ha deciso di omaggiare i propri calciatori con questa speciale medaglia celebrativa per ricordare per sempre questo storico ed eccezionale evento – si legge sulla pagina Facebook del club campano -. La società comunica che, la medaglia sarà donata anche alla dirigenza del Palermo Calcio, un gesto dovuto, d’affetto e di rispetto, verso una società una dirigenza e una tifoseria che all’andata ci ha trattato in maniera esemplare“.