San Tommaso-Palermo 1-1: le pagelle dei quotidiani. Pari deludente, si salvano solo Langella e Martin. Attacco da rivedere

Pari contro la penultima in classifica.

Solo un pareggio per 1-1 al “Modestino De Cicco” di Pratola Serra per il Palermo contro il San Tommaso. I rosanero, reduci dal successo interno contro il Marsala, non sono riusciti ad inanellare la seconda vittoria consecutiva ed adesso, in caso di vittoria questo pomeriggio, il Savoia può rosicchiare altri due punti in classifica.

Dopo un primo tempo equilibrato e con pochi guizzi da una parte e dall’altra, nella ripresa apre le marcature il Palermo grazie ad una bella rete di Christian Langella, al secondo gol consecutivo. La gara sembra indirizzata a terminare con il punteggio di 1-0 ma a quattro minuti dalla fine, una disattenzione difensiva permette ai padroni di casa di trovare il pari con Alleruzzo. Inutile il forcing finale dei rosanero. Di Seguito le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Doda 6 (42’ pt Peretti 5,5), Lancini 6, Crivello 5,5, Vaccaro 4,5; Langella 6,5, Martin 5,5, Martinelli 5,5; Felici 5 (32’ st Silipo 5), Ricciardo 5,5 (36’ st Sforzini 5), Floriano 5 (25’ st Ficarrotta 5). A disp.: Fallani, Ambro, Marong, Mauri, Kraja. All.: Pergolizzi 5,5.

Corriere dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Doda 6 (42′ pt Peretti 6) Lancini 6 Crivello 6 Vaccaro 5; Langella 6,5 Martin 6,5 Martinelli 6; Floriano 5,5 (24′ st Ficarrotta 5,5) Felici 5,5 (31′ st Silipo sv); Ricciardo 5 (36′ st Sforzini sv). A disp.: Fallani, Marong, Mauri, Ambro, Kraja. All.: Pergolizzi 5,5. Arbitro: Ubaldi di Roma 5,5.

Giornale di Sicilia

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Doda 5,5 (42’ pt Peretti 6), Lancini 5,5, Crivello 6, Vaccaro 5; Langella 7, Martin 6,5, Martinelli 5,5; Felici 5,5 (32’ st Silipo sv), Ricciardo 5 (36’ st Sforzini sv), Floriano 6 (25’ st Ficarrotta 5,5). A disp.: Fallani, Ambro, Marong, Mauri, Kraja. All.: Pergolizzi 5,5. Arbitro: Ubaldi di Roma 6.

CLASSIFICA

SERIE D – GIRONE I

PALERMO 45

Savoia 41

Giugliano 32

Licata 32

Troina 31

FC Messina 30

Biancavilla 29

Cittanovese 28

Acireale 27 punti (4 punti di penalizzazione)

ACR Messina 26

Nola 20

Castrovillari 20

Marina di Ragusa 18

Marsala 18

Roccella 15

San Tommaso 12

Corigliano 11

Palmese 8