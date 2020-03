Sampdoria-Verona, Ranieri: “Entrati in partita grazie al gol. Continuare a giocare? Andremo avanti finchè si può”

Quagliarella regala la vittoria alla Sampdoria.

I blucerchiati rialzano la testa dopo il ko maturato contro la Fiorentina, battendo in casa l’Hellas Verona nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Luigi Ferraris”. Una doppietta del solito Quagliarella regala tre preziosi punti in chiave salvezza ai Doriani: volati al 16° posto in classifica. Un successo commentato al triplice fischio dal tecnico Claudio Ranieri, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Stavamo giocando contro una squadra che ti pressa, non era facile venirne a capo. Oggi non c’erano i tifosi, avete sentito tutto quello normalmente dico (ride, ndr). È stata una partita surreale, questo è: siamo dei professionisti, andiamo avanti finché si può. Il bello del gioco del calcio è il gol. C’è bisogno di chi li mette dentro. Fabio sta ritrovando la sua vena realizzativa, si allena bene ed è determinato. Doveva uscire fuori. Quando ho cambiato sistema di gioco ed ho giocato con i cinque anche io. Avevamo un’altra immagine in campo”.

Ranieri ha poi analizzato il momento vissuto dalla squadra: “È difficile, io per due partite sono andato a Milano e non ho giocato. Tenere i giocatori sotto intensità non è facile, ma il gol ci ha fatto entrare in partita. Io non sapevo cosa dovevo pensare, dovevo fare il meeting e ho preferito farlo allo stadio. Giocare ancora? Io la penso come Klopp, sono un allenatore. Chi deve decidere deve farlo nel bene della cittadinanza e con chiarezza”.