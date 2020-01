Sampdoria-Sassuolo, Ranieri: “Siamo arrabbiati, ripartiamo con i piedi per terra. Ko all’Olimpico? Ecco cosa mi ha lasciato esterrefatto”

La Sampdoria scalda i motori in vista della delicata sfida contro il Sassuolo.

Momento complicato per i doriani, reduci dal brutto ko rimediato in trasferta contro la Lazio e chiamati dunque ad un cambio di rotta. Domenica pomeriggio, i liguri ospiteranno al “Ferraris” il Sassuolo di Roberto De Zerbi, e potranno dunque contare sull’importante supporto del proprio pubblico. Una sfida importante presentata dal tecnico Claudio Ranieri nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Tutte le gare per noi in questo momento sono importanti. Contro il Sassuolo sarà importante perchè i neroverdi sanno quello che vogliono e lo fanno a memoria. Dobbiamo fare una grande partita e il pubblico ci deve aiutare. Ci arriviamo arrabbiati perchè a Roma, per la prima volta nella mia gestione, non siamo stati squadra. Mi dispiace per tutto il popolo sampdoriano. Ora pensiamo alla prossima partita, difficilissima. Si riparte con i piedi per terra. Non credo che i ragazzi si siano fatti prendere dall’euforia dei cinque gol realizzati al Brescia. Giocavamo contro una squadra che volava sulle ali dell’entusiasmo. La cosa che mi ha lasciato un po’ esterrefatto è che siamo stati un po’ aperti mentre io avevo chiesto di stare più chiusi”.

L’allenatore si è poi soffermato sulla scooterata organizzata dai tifosi per accompagnare il pullman della Sampdoria al “Ferraris”: “Sono impagabili. Perchè ad inizio della mia avventura ho detto a loro di starci vicino perchè da solo non ce l’avrei fatta. La a squadra sta lottando. I giocatori mi stanno seguendo, i tifosi ci stanno dietro, sarà una partita fondamentale perchè il Sassuolo, indipendentemente dall’avversario, ha mantenuto sempre il 60-70% di possesso palla. Dobbiamo stare accorti”.

Infine, due battute sulle condizioni di Jankto e Ramirez e sulla quota salvezza: “Jankto ha recuperato dalla febbre mentre Ramirez sta facendo il suo lavoro, la squadra questa settimana ha lavorato bene ma io non posso mai riprenderli per l’attenzione che mettono negli allenamenti. Quota salvezza? Negli ultimi anni 40 punti sono stati sufficienti. In Serie A come in Premier nessuno si può sentire sicuro fino alla fine. Tonelli già in campo? Non ho ancora parlato con lui ma credo possa giocare dal primo minuto”.