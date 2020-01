Sampdoria-Sassuolo, De Zerbi: “Blucerchiati tosti, ma domani vogliamo vincere. Djuricic? Lo vedo bene, Caputo…”

E’ tutto pronto per Sampdoria-Sassuolo.

Si affronteranno al “Luigi Ferraris” blucerchiati e neroverdi: sfida valida per a ventunesima giornata di Serie A. Impegno importante per gli uomini di Roberto De Zerbi, in cerca del secondo successo consecutivo dopo la vittoria maturata in casa contro il Torino. Un obiettivo di cui proprio il tecnico del Sassuolo ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“E’ una partita che serve perché è uno scontro diretto, perché le ultime due trasferte le abbiamo perse e perché è giusto dare continuità, non abbiamo mai fatto due vittorie di fila ed è una cosa che dobbiamo ricercare, sapendo che la Samp è una squadra tosta, esperta, sanno creare pericoli ed è una partita da prendere con le molle. Noi veniamo da una vittoria. Quando parlo di ambiente interno parlo proprio di questo. Perdiamo due partite e facciamo fatica a far uscire la voce perché siamo impauriti, vinciamo una partita e pensiamo di andare a Genova e giocare in ciabatte. Uno deve avere un certo equilibrio, deve far emergere quello che di buono fatto, anche a Genova con il Genoa. Dobbiamo cercare l’equilibrio senza che ci sposti troppo la vittoria o la sconfitta”.

“Caputo – ha continuato il tecnico del Sassuolo – sta tirando la carretta da solo in avanti, sta facendo bene. Sta cercando un po’ troppo poco la porta, si mette troppo al servizio della squadra. Io ho un debole per lui da anni e lo vedo positivo nella partita. Djuricic? Quando è entrato con Genoa e Torino ha fatto bene, così come sta facendo bene Traoré, sono giocatori importanti”.

De Zerbi si è poi espresso sul momento vissuto dalla Sampdoria: “Ha tanti giocatori di qualità, loro erano settimi-ottavi lo scorso anno con parte della rosa attuale, hanno qualità. L’ho detto alla squadra, probabilmente occupano una posizione di classifica, per tanti motivi, ma per la qualità dei giocatori non dice quello. E’ una partita difficile ma noi possiamo fare bene, anche dal punto di vista tattico”.

Chiosa finale sul mercato e sugli infortunati: “Abbiamo qualche esigenza e cerchiamo di vedere prima se riusciamo a chiudere qualcosa o se rimaniamo così. Domani convoco Marlon e Defrel, non sono a disposizione ma me l’hanno chiesto e mi fa piacere e se vedono qualcosa meglio di me possono dirmelo. Al di là di Marlon, non bisogna dire che tutti sono uguali, ci sono giocatori diversi per tanti fattori ma il fatto di avere o meno Marlon ti permette di gestire altre situazioni come ad esempio Romagna che si trascina un problema al ginocchio e lo fa in maniera esemplare e bisogna ringraziarlo. Abbiamo due centrali dietro numericamente. Marlon rimane un giocatore top per noi, averne due su cinque dà fastidio. Peluso e Romagna come rendimento non hanno fatto meno degli altri. Mi piacerebbe avere tutta la rosa a disposizione. A noi ci sono mancati tanto e tanti”.