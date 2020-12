Sampdoria, rientrato l’allarme Ranieri-Candreva: l’esterno torna tra i convocati, ecco le indiscrezioni

Pace fatta tra Antonio Candrea e Claudio Ranieri.

I malumori durante gli allenamenti, la lite e la mancata convocazione per la trasferta di Verona. Si potrebbe riassumere così, in tre semplici punti, l’iter che ha fatto preoccupare non poco i tifosi della Sampdoria per quel che riguarda i disaccordi emersi negli ultimi giorni tra l’esterno blucerchiato e il tecnico romano. Quest’ultimo – al termine della gara vinta per 1-2 contro l’Hellas Verona – aveva fatto capire in conferenza stampa che prima di poter rivedere l’ex giocatore della Lazio nuovamente tra i convocati ci sarebbero dovute essere delle scuse, oltre che una rilevante presa di coscienza.

Nel primo pomeriggio odierno, tuttavia, qualcosa dal centro sportivo di Bogliasco sembra essersi mosso. Un colloquio a tre tra Ranieri, Candreva e il direttore sportivo Osti ha portato ad un lungo messaggio di scuse da parte del centrocampista capitolino, al quale ha lavorato anche il patron Ferrero al fine di chiudere il più presto possibile la spiacevole vicenda. Confronti e un avvicinamento reciproco delle parti in causa ha portato, infine, alla fumata bianca che permetterà a Candreva di tornare nella lista dei convocati per la gara con il Crotone. L’esterno farà dunque parte dei 23 uomini a disposizione di Claudio Ranieri per la sfida contro i calabresi, da capire ancora se tornerà anche titolare sulla corsia destra o se siederà in panchina per poi subentrare a gara in corso.