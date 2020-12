Sampdoria-Milan, Rebic: “Vissuto periodo complicato, il gol arriverà. A Marassi per vincere”

“Adesso sto bene. Sono state 7-8 settimane di recupero, un periodo difficile. Ora sto bene e spero di iniziare a giocare come prima. Sono convinto che il gol per me arriverà. Mi trovo meglio sulla sinistra, ma ora con l’assenza di Ibrahimovic sto bene anche da centravanti. Aiuto la squadra, è questo l’importante”.

Sono le parole dell’attaccante rossonero Ante Rebic che, intervenuto nel pre-partita di Sampdoria-Milan, si è espresso ai microfoni di “Milan TV” sull’infortunio lasciato alle spalle soffermandosi sul momento vissuto dalla squadra.

“Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità e siamo consapevoli della nostra posizione in classifica”