Sampdoria-Juventus, Amoruso: ” I bianconeri si sono ritrovati, adesso serve gestire le energie. Blucerchiati? Restano in difficoltà”

Un giorno di distanza dall’anticipo di Serie A tra Sampdoria e Juventus.

Nicola Amoruso, doppio ex della sfida, si è espresso in merito al match in programma domani alle 18:55 tra la formazione guidata da Claudio Ranieri e i bianconeri di Maurizio Sarri, valevole per la diciassettesima giornata di campionato. L’ex centravanti ha trattato diversi temi, partendo dalla condizione dell’organico della Vecchia Signora, elogiando su tutti il trio d’attacco composto da Ronaldo, Higuain e Dybala, decisivo nella vittoria per 3-1 contro l’Udinese di domenica pomeriggio: “La Juve arriva nel migliore dei modi, sta ritrovando smalto e brillantezza con quei tre lì davanti”.

Una trasferta che sicuramente potrebbe portare delle insidie per i campioni in carica, vista anche la voglia dei blucerchiati di portare a casa altri tre punti dopo il successo nel derby contro il Genoa: “Sicuramente bisognerà andare a Genova per imporre il proprio gioco e far la partita, per la Samp non è il momento migliore e sicuramente sta vivendo un anno un po’ delicato. Se la Juve dovesse presentarsi con la mentalità giusta, non vedo il perché non dovrebbe portare a casa i tre punti. La Juve – continua Amoruso – non è alla ricerca di una goleada ma di risultati. Ed è importante gestire le energie, i bianconeri d’altronde ci hanno insegnato a chiudere le partite senza strafare. Tornando ai blucerchiati, si è un po’ rialzata con Ranieri ma resta in difficoltà“.

