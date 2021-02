Sampdoria-Fiorentina, si ferma di nuovo Ribéry: Borja Valero o Eysseric. Ecco i dubbi di Prandelli

Si ferma di nuovo il francese in forza alla Viola, Franck Ribéry.

Fiorentina, la carica di Commisso: “Contro Sampdoria, Spezia e Udinese conterà solamente una cosa. Lo stadio..”

A due giorni dal match contro la compagine di Claudio Ranieri è arrivata una brutta notizia per il coach della franchigia toscana. Il fuoriclasse e trascinatore della Fiorentina, Franck Ribéry, è stato costretto a fermarsi per noie muscolari accusate nel corso di una sessione di allenamento. L’ex attaccante del Bayern Monaco aveva già saltato la scorsa settimana la partita contro l’Inter di Antonio Conte, ma era auspicabile un suo rientro per il tour de force di tre partite nelle quali il club di Rocco Commisso si giocherà inevitabilmente una bella fetta di salvezza.

Le condizioni del francese preoccupano il team viola, ma un ulteriore diagnosi verrà fatta nel corso della giornata di domani quando Vlahovic e compagni scenderanno in campo per la classica rifinitura prima della partenza per Genova. Potrebbe toccare a Borja Valero o al connazionale Eysseric sostituire Ribéry. Nel frattempo, Prandelli ritrova Castrovilli e Milenkovic che hanno smaltito il turno di squalifica, rimediato nella gara contro il Torino, e Caceres che sembra aver superato i problemi alla schiena.

Fiorentina, l’ex Jimenez: “A Firenze esperienza magnifica, andai via solo per un motivo”