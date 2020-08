Sampdoria, Ferrero contro Cairo: “Linetty? Devo difendere l’immagine del mio club”

Massimo Ferrero su tutte le furie.

Si complica sempre di più la trattativa per il passaggio di Karol Linetty al Torino. Dopo avere messo sul piatto otto milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore, secondariamente, la cifra, sarebbe stata ridimensionata e abbassata a sette milioni. Una decisione, quella di Urbano Cairo, per niente gradita al numero uno del club blucerchiato che avrebbe visto come un affronto l’atteggiamento tenuto dai granata.

“Io devo difendere l’immagine e la dignità della mia società e la serietà del sottoscritto e di chi lavora con me e devo anche proteggere un capitale come Linetty”, ha detto Massimo Ferrero ai microfoni di “Tuttosport”.