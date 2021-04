Sampdoria, Ferrero: “Casting allenatori? Ranieri non si tocca. Voglio fare grande questa squadra”

Ha le idee chiare Massimo Ferrero.

Nessun casting sugli allenatori, avanti – ancora – con Claudio Ranieri: smentisce le voci su un presunto ribaltone in panchina il numero uno della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il presidente del club blucerchiato, intervistato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, fa chiarezza dopo i rumors circolati nelle scorse ore spazzando via ogni dubbio sul possibile divorzio dall’ex tecnico della Roma.

“Ranieri è il mio allenatore e non si tocca. Io lo stimo, perché è un grande uomo e non c’è nessun problema. Non ho fatto nessun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo. A fine anno ci vedremo, io voglio fare una grande squadra. Ho visto Ranieri alla partita col Torino, abbiamo pranzato insieme, e lo rivedrò questo pomeriggio e lo abbraccerò”.