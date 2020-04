Sampdoria, dolce attesa: La Gumina a Palermo per la nascita della figlia

Fiocco rosa.

Antonino La Gumina, attaccante della Sampdoria, guarito dal Covid-19, ha raggiunto ieri sera Palermo per assistere alla nascita della figlia prevista nei prossimi giorni. Il centravanti palermitano, riporta Il Secolo XIX, dopo l’ok del medico e tutte le autorizzazioni necessarie allo spostamento previste dal Dpcm si è trasferito in aereo da Genova a Roma per poi prendere la coincidenza per arrivare nel capoluogo siciliano. Il classe 1996 rientrerà in Liguria dopo il lieto evento.

Sampdoria, ag. La Gumina: “Nino sta bene, Coronavirus non risparmia nessuno. Taglio stipendi? Vi dico la mia”

Sampdoria, altri quattro giocatori positivi al Coronavirus: c’è anche l’ex Palermo La Gumina