Sampdoria-Atalanta, quante sorprese: out Ilicic e Pessina, Ranieri lancia La Gumina. Le formazioni ufficiali

La sfida tra Sampdoria e Atalanta apre la domenica di Serie A.

Alle ore 12:30 blucerchiati e nerazzurri si giocano punti importanti per il conseguimento dei rispettivi obiettivi stagionali. I liguri devono rialzarsi dopo la sconfitta che, nello scorso turno, li ha visti cadere in casa della Lazio con il punteggio di 1-0. La formazione di Gian Piero Gasperini vuole invece continuare la striscia positiva di risultati che la sta vedendo protagonista nelle zone di vertice della classifica. Tante le novità negli schieramenti delle due squadre, con un match che non dovrebbe avere nessuna esclusione di colpi.

Prima Pagina, Tuttosport: “CR7 non basta. Lebron-Ibra, che scintille! Ilicic 2024, Atalanta per sempre”

Di seguito le formazioni ufficiali.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; La Gumina.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel