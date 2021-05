Sambenedettese, il Tribunale di Ascoli fissa la data per l’asta fallimentare: ecco quando si terrà

Sambenedettese, c’è l’asta fallimentare.

E’ di poche settimane fa la notizia del fallimento ufficiale della Sambenedettese, dopo i mancati pagamenti avvenuti durante la gestione Serafino causati dalla grave situazione economica vissuta dal club.

La società, come da prassi, è in mano ai curatori fallimentari che si stanno adoperando per trovare un nuovo acquirente che salvi il titolo sportivo e la categoria. Gli interessati alle sorti della Sambenedettese e quindi a rilevarla all’asta passerebbero dal coreano Kim, a Caiata a Moneti e De Sarlo, ma entro il termine ultimo delle 14:00 di ieri non sarebbe giunta alcuna offerta per l’acquisto del club.

In virtù di questa situazione, il Tribunale di Ascoli Piceno, ha fissato per mercoledì 19 maggio l’asta fallimentare per l’attribuzione del titolo. Situazione, secondo il “Corriere dello Sport”,, dovuta anche all’aumento fino a 2,6 milioni di euro del debito della società a seguito della scoperta del mancato pagamento alla Lega Pro delle consuete fideiussioni.