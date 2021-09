Salernitana, M. Coulibaly: “Ora iniziamo un nuovo cammino. Salvezza? Serve grinta”

Le parole del centrocampista della Salernitana a margine del pareggio maturato all'Arechi contro il Verona

La Salernitana pareggia all'Arechi e conquista il primo punto stagionale. I granata, sotto di due gol dopo appena 30 minuti di gioco, recuperano il doppio svantaggio in casa contro il Verona , agguantando il 2-2 grazie alle reti di Gondo e Mamadou Coulibaly. Intervenuto ai microfoni di "DAZN" al triplice fischio, il centrocampista autore del gol del pareggio della Salernitana , è intervenuto per commentare la prova offerta dalla squadra.

"Il mister ci aveva chiesto questo, dobbiamo andare forte per 90 minuti e cercare di spingere fino alla fine - ha ammesso Coulibaly - Siamo entrati male in partita ma alla fine abbiamo risolto. Speriamo di iniziare adesso il nostro cammino e di fare tante vittoria da qui alla fine. Dobbiamo cercare di fare bene in campo poi i risultati verranno perché dall'Atalanta in poi stiamo cercando di andare sempre forte e stiamo andando bene".