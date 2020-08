Sagramola: “Vi racconto la trattativa con Boscaglia. Tutto su mercato e futuro, c’è una favorita per la B”

L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, si è speso non poco, di concerto con il ds, Renzo Castagnini, per risolvere il nodo allenatore. Al termine di una lunga trattativa la dirigenza rosanero ha centrato quello che di fatto era il suo primo obiettivo, ovvero l’ex tecnico di Virtus Entella, Brescia e Trapani, Roberto Boscaglia. Di seguito le dichiarazioni dell’ex manager di Vicenza e Sampdoria nel giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del club di Viale del Fante.

“C’è stato questo lungo corteggiamento che si è coronato con un accordo degli ultimi giorni. Due anni di contratto perché è coerente con un progetto più ampio, come il piano triennale che abbiamo presentato nella scorsa annata. Questo piano prevedeva il possibile raggiungimento della Serie B, questo vuol dire avere due anni difficili perché questa Serie C è una delle categorie più complicate. Tra le concorrenti chi più, chi meno, ognuna ha delle ambizioni di promozione. La favorita del torneo è il Bari che ha un anno di vantaggio nella programmazione del lavoro e ha perso la finale play-off contro la Reggiana. La nostra idea è quella di riportare il Palermo in Serie B, siamo convinti di esserci affidati nelle mani più competenti e più adatte per accompagnarci in questo percorso Se vuoi prendere un allenatore con il quale vuoi costruire un percorso a due anni, è stato coerente l’accordo. Ho parlato con il mister e abbiamo ragionato, alla fine abbiamo convenuto che questa dell’accordo biennale sarebbe stata la soluzione migliore. Mercato? Noi vogliamo strutturare una squadra competitiva in linea con un budget che è stato elaborato nello scorso anno e confermato in seguito con una disponibilità economica sufficiente ad allestire una squadra competitiva. Poi non è detto che chi spende vince, ricordiamoci che il Bari ha speso quattro volte la Reggiana ed è rimasto in C. Riteniamo di poter fare una squadra importante, poi ci vuole abilità e anche fortuna. Ho letto anche io tanti nomi di calciatori (ride ndr), da qui a domani ci sarà l’acquisto di un altro ragazzo che partirà con la squadra. La nostra idea è di valutare con calma quello che il mercato potrà offrire lasciando di conseguenza due spazi liberi in chiave over anche in base alle esigenze del tecnico.