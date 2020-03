Sagramola: “Sospensione? La Lega è preoccupata. Ai calciatori abbiamo chiesto di fare un sacrificio…”

“La sospensione è stata motivata“.

Commenta così la scelta di sospendere il campionato di Serie D l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola. Il dirigente rosanero ha anche parlato della preoccupazione della Lega Nazionale Dilettanti: “Non tutte le società potrebbero adeguarsi alle disposizioni ministeriali in tempo utile, ovvero le raccomandazioni legate alla sanificazione degli ambienti e alle precauzioni necessarie per limitare il rischio di un contagio. Mentre in Serie A o in generale nel calcio professionistico ci sono strutture mediche dedicate a tempo pieno, in Serie D potrebbero non esserci, ecco dunque che si vuole dare a tutti il tempo per attrezzarsi“.

Mirri: “La sospensione non ci favorisce. Il 22 marzo inizierà un nuovo campionato, ripartiremo da zero”