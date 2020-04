Sagramola: “Palermo pronto a ripartire, ma se fermano i campionati è giusto che chi è in testa sia promosso”

“Credo sia necessario fare il possibile per ripartire con i campionati, a tutti i livelli. Perché quello che conta è il verdetto del campo“.

Questo il pensiero di Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, in merito all’attuale fase di stallo di tutti i tornei a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19. Intervistato da Il Corriere del Veneto, il dirigente rosanero si è soffermato in maniera particolare sui protocolli che dovranno essere attuati qualora arrivi l’ok del governo per far ripartire il mondo del calcio:

“Per chi fa sport e per chi vive questo ambiente di competizione l’auspicio è di poter terminare regolarmente sul campo i tornei. Chiaro che ci sono delle obiettive difficoltà per far rispettare i protocolli concordati per la ripresa. Noi a Palermo abbiamo le strutture e i mezzi per far fronte a questo tipo di impegno, ma non so quante altre società lo sarebbero nella nostra categoria e quindi credo sia difficile riprendere per noi. Così come in Lega Pro mi pare di capire che ci siano evidenti problemi. Ma se il protocollo garantisce, come credo, la salute dei protagonisti, almeno la serie A dovrebbe ricominciare e il resto dei campionati di conseguenza se ci saranno le condizioni per farlo. Il calcio è un’attività economica che fattura svariati miliardi e ne versa anche allo Stato. Non ripartire sarebbe una perdita economica importante che si rifletterebbe anche sulle categorie inferiori, e mi riferisco ai diritti televisivi“.

Sagramola dal 1999 al 2004, con la proprietà Enic, è stato il dg del Vicenza, squadra prima in classifica del girone B di Serie C: “Se si fermano i campionati, è giusto che chi è in testa vada su. Non è che sono passate due giornate, si sono giocati almeno tre quarti dei tornei. Le classifiche, i valori sono questi. Vale per il Vicenza come per il Palermo. Ci sarà la difficoltà per la serie B e la Lega Pro di trovare la squadra promossa che dovrebbe uscire dai play-off e lì si dovrà trovare una soluzione. Ma chi è primo oggi ha tutti i diritti di vantare il riconoscimento della promozione“.

Infine, l’attuale ad del Palermo ha concluso parlando dei suoi trascorsi in biancorosso: “Al Vicenza auguro di tornare a vivere gli anni splendidi del decennio che conosciamo il prima possibile credo che i presupposti ci siano. Alle spalle hanno una realtà solida, in grado di mantenere gli impegni, e una struttura dirigenziale di primo livello. Paolo Bedin era con noi come direttore commerciale, l’ho ritrovato direttore di Lega in B. L’allenatore Di Carlo poi lo conosciamo bene. Ci sono tutte le premesse per far divertire i tifosi del Vicenza. Glielo auguro di cuore“, ha concluso Sagramola.