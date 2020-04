Sagramola: “I verdetti li deve esprimere il campo. Ripartire a porte chiuse? Ecco cosa penso”

“Dobbiamo essere pronti alla fase 2 anche se ancora non sappiamo se le attività sportive rientreranno fra quelle cui sarà consentita una graduale ripartenza“.

Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, commenta così l’attuale situazione legata alla ripresa dei campionati, attualmente fermi a causa dell’emergenza sanitaria. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il dirigente del club di viale del Fante ha poi proseguito: “Credo sia giusto porsi la domanda perché il calcio nel nostro paese svolge un ruolo economicamente e direi anche socialmente importante“.

Tra le ipotesi per tornare in campo c’è anche stata quella di far riprendere i tornei giocando le partite a porte chiuse: “I verdetti li deve esprimere il campo. Non sarebbe bello disputare i match senza tifosi, ma se questo servisse a dare un senso a una stagione già disputata per tre quarti, diremmo di sì“, ha concluso Sagramola. Intanto, in un periodo in cui si parla di tagli agli stipendi, la società rosanero si è portata avanti formalizzando il pagamento delle spettanze di marzo…

