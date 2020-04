Sagramola: “Difficile attuare protocolli di sicurezza in D, noi pronti a ripartire. Proposte Galliani e Stirpe? Ecco cosa penso”

“Noi siamo per ogni soluzione che possa portare al regolare compimento del campionato“.

Questa la posizione del Palermo in merito alla possibile ripresa del campionato di Serie D. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, l’amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola ha poi proseguito esprimendo il suo parere sulla possibilità di prolungare la stagione anche oltre l’estate: “Ho letto con interesse la proposta di Galliani, quella di far terminare la stagione sull’anno solare per poi tornare alla normalità, se si riterrà di farlo, tra un paio d’anni. Questa ipotesi, al pari di quella di Stirpe del Frosinone che addirittura parlava della possibilità di far finire i campionati a giugno 2021, l’ho letta con particolare interesse. Certo, bisognerebbe trovare un accordo con gli atleti per questi sei mesi, ma credo che con un po’ di buon senso si possa anche fare“.

Rispetto ai professionisti in Serie D la situazione è parecchio diversa e rispettare gli standard di sicurezza è più complicato: “La posizione del Palermo è quella già ripetuta più volte ma se i protocolli richiesti per garantire la sicurezza degli atleti e di chi prenderà parte agli eventi dovessero essere quelli che abbiamo letto in questi giorni, non so quanti siano in grado di garantirne l’applicazione nella nostra categoria – sottolinea Sagramola -. Noi siamo assolutamente nelle condizioni di farlo, ma onestamente la vedo un po’ complicata come cosa“.