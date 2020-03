Sagramola: “Coronavirus? Situazione colossale e drammatica. Ho incontrato Silipo e Kraja al supermercato…”

“È una situazione colossale, drammatica. Tutti quanti ce ne stiamo rendendo conto, anzi, finché stiamo bene non possiamo che essere contenti“.

Rinaldo Sagramola traccia il quadro dell’attuale situazione che sta vivendo l’intera popolazione mondiale, messa in ginocchio della diffusione del virus COVID-19. L’amministratore delegato del Palermo, intervistato da Il Giornale di Sicilia, ha poi parlato del gruppo di Pergolizzi: “Ognuno la vive per conto proprio, ovviamente, tra le propria mura domestiche, ma ci si tiene in contatto“.

“Abbiamo le nostre chat di gruppo – racconta il dirigente rosanero – inoltre in questi giorni mi è capitato di incontrare anche Silipo e Kraja al supermercato per fare la spesa. Li ho visti entrambi bene, lo spirito è quello giusto. Un po’ tutti, però, credo che stiano passando questo periodo senza problemi. Mi sembrano tutti comunque ben inseriti, dialogano quotidianamente attraverso i social e lo fanno anche con i tifosi. Sentono il loro affetto e questo fa soltanto piacere, è bello anche che ricambino“.

I calciatori, che si allenano nelle proprie abitazioni, nel corso delle giornate cercano di stare vicini anche ai tifosi: “Si vive alla giornata ma la cosa che mi fa piacere è aver registrato la volontà di dare un regolare svolgimento ai campionati da parte di tutti gli organi, a partire dalla Uefa. È giusto che si concludano regolarmente, perché interrompere l’attività significherebbe non vedere miglioramenti e non trovare la luce in fondo al tunnel. Non concludere i campionati sarebbe un danno per tutti – ha concluso Sagramola – poi si vedrà come porre rimedio“.