Sagramola: “Avremmo voluto continuare ad allenarci, ma bisogna tutelare la salute. Ecco cosa abbiamo chiesto ai ragazzi…”

“La nostra iniziale intenzione era di proseguire, ma visto l’irrigidimento delle misure precauzionali imposte dal Governo, abbiamo preferito interrompere le attività, lasciando i ragazzi a casa“.

Inizia così l’intervista rilasciata da Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo Calcio, ai microfoni de Il Giornale di Sicilia. Il dirigente rosanero si è soffermato sulla scelta di non continuare con gli allenamenti presa ieri, con la formazione di Pergolizzi che resterà ferma per almeno sette giorni: “Lo facciamo nella tutela della loro salute perché bisogna prendere atto della situazione“.

Il gruppo continuerà a lavorare in maniera individuale nelle proprie abitazioni attraverso un programma personalizzato stabilito dal preparatore atletico Petrucci, per far sì che i tesserati mantengano un buono stato di forma: “L’orientamento più stringente è questo e noi lo seguiamo abbiamo pregato i nostri tesserati di non lasciare il proprio domicilio e di tenersi a stretto contatto con la nostra struttura sanitaria in caso di necessità“, ha concluso Sagramola.