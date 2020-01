Sagramola: “Attacchi a Pergolizzi? Ci sono modi e modi. Tutto sul centro sportivo e l’orario delle gare”

Nuova iniziativa.

Ieri presso l’assessorato all’Istruzione il Palermo ha siglato un protocollo d’intesa con la Regione e con l’Ufficio scolastico regionale (Usr), promosso dal Fondo Europeo, progetto nel quale verranno coinvolti numerosi giovani al fine di contrastare fenomeni di discriminazione ed emarginazione. Presente al momento della firma anche l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, e i calciatori Felici e Vaccaro.

Nel corso del suo intervento l’ad rosanero si è soffermato anche sulla questione centro sportivo: “Abbiamo fatto un sopralluogo nell’area alternativa rispetto all’ex campo rom, parleremo anche di questo“, riporta Il Giornale di Sicilia. Il Palermo domenica affronterà l’FC Messina alle 15, stesso orario in cui il Savoia, principale concorrente dei rosanero per la promozione, sfiderà la Cittanovese: “Noi vorremmo che si giocasse sempre in contemporanea, anche per azzerare questo vociare“. Infine, Sagramola ha parlato delle polemiche social sul tecnico Rosario Pergolizzi: ” Si possono avere opinioni diverse, ma ci sono modi e modi. C’è questo clima perché abbiamo a che fare con un avversario strutturato come il Savoia. Sarà lotta serrata fino all’ultima giornata“.