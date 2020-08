Sagramola: “Abbiamo un obiettivo chiaro, vogliamo la Serie B. Centro sportivo e stadio…”

L’amministratore delegato del palermo, Rinaldo Sagramola, introduce la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rosanero.

Va in scena il Boscaglia-day al “Renzo Barbera” e l’ex manager di Vicenza, Brescia e Sampdoria si prende la briga di fare personalmente gli onori di casa.

“Se stiamo qui noi tutti ci siamo perché abbiamo in testa un determinato percorso altrimenti nessuno starebbe qui a perdere tempo e illudere la gente. Chi sta qui è perché ovviamente ci crede, il nostro obiettivo è riportare il Palermo in B al massimo al termine del prossimo campionato. Sappiamo come gioca il mister e si cercherà di sbagliare il meno possibile, noi siamo qua e non vogliamo perdere tempo. Vogliamo fare il nostro lavoro con l’obiettivo di riuscire a conquistare qualcosa di importante, la nostra idea è quella di riportare la quadra il più in alto possibile. Allenamenti? Il Palermo si allenerà al Pasqualino di Carini, abbiamo un accordo con la società e non mi è stata presentato nessun problema. Centro sportivo? Dobbiamo partecipare alla gara di bando del campo di Via Aldo Moro, dobbiamo avere la consapevolezza che se facciamo un investimento importante avremo bisogno di tre campi. Nella mia testa spero di poter iniziare i lavori prima della fine dell’anno. L’ingaggio di Ivan Marconi? Non dico nulla per adesso. Stadio? Quello che sta accadendo a causa del Coronavirus non è positivo, al momento non c’è stato alcun segnale da parte delle istituzioni cittadine”.