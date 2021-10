Ropolo: “Catania grande occasione, possiamo fare di più. Bari? La più completa”

Le parole del difensore rossazzurro, Paolo Ropolo, sul momento vissuto dal Catania

“Stiamo lavorando molto sulla fase difensiva, dietro siamo nuovi e anche abbastanza giovani. Personalmente sono arrivato un mese fa, non ho svolto il ritiro ed ero svincolato, quindi sotto il profilo fisico non sono al top ma sto lavorando tutti i giorni per crescere. Voglio ritagliarmi il mio spazio, sono a disposizione. Questa è una piazza importante, ho una grande occasione e la voglio sfruttare al massimo . Obiettivi? Non ci poniamo limiti, lavoriamo giorno dopo giorno per migliorarci. Sappiamo di potere fare di più , con questa leggerezza mentale in più derivante dalla seconda vittoria consecutiva andrà sicuramente meglio nelle prossime partite”.

“La classifica è corta, siamo tutti lì - ammette Ropolo - Adesso pensiamo agli allenamenti, ragioniamo di gara in gara per arrivare a gennaio nella posizione di classifica migliore possibile. Sicuramente il Bari ha una rosa molto importante, la più completa forse del girone con 22-23 titolari, hanno un valore aggiunto. Non so se sarà come la Ternana dello scorso anno, ma farà un grande campionato. Il mio ruolo? Nasco come terzino sinistro, ma ho fatto diverse volte il centrale. Negli ultimi quattro anni ho giocato da terzo di sinistra nella difesa a tre, sono più un terzino sinistro ma all’occorrenza faccio anche il centrale. Moro? E’ un momento importante per lui, un ragazzo giovane, molto umile, professionista che lavora tantissimo e sta davvero disputando un gran campionato”.