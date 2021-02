Ronaldinho, il saluto alla madre scomparsa a causa del Covid-19: “Sei stata fonte di forza e gioia”

“Con la forza che ci ha insegnato ad avere, continueremo il nostro viaggio. Grazie“.

Queste le commoventi parole espresse da Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho. Il talento ex Barcellona ha dovuto affrontare infatti un gravissimo lutto pochi giorni fa: scomparsa la mamma Miguelina Eloi Assis dos Santos che ha contratto il Covid-19 a dicembre ed è morta in ospedale all’età di 71 anni. Tristezza, dolore, sgomento ma soprattuto tanti ricordi indelebili scolpiti nel cuore dell’ex calciatore brasiliano. Ronaldinho non aveva ancora “salutato” la madre, e non era neanche stato presente ai suoi funerali. Alla cerimonia di Porto Alegre erano infatti stati presenti il ​​fratello maggiore Roberto e la sorella Deisi, sedici ore fa è però arrivato l’estremo saluto del fuoriclasse che ha vestito, tra le tante, la maglia del Milan attraverso il proprio account Instagram.

“Io e la mia famiglia ringraziamo tutti voi per l’affetto e il sostegno che stiamo ricevendo in questo momento così difficile. Mia madre è stata fonte di forza e gioia per tutti coloro che la conoscevano e continuerà a mostrare la sua luce nelle nostre vite per sempre. Con la forza che ci ha insegnato, continueremo il nostro viaggio. Grazie“, ha concluso Ronaldinho.

Tra i tanti che hanno mostrato affetto e vicinanza alla bandiera brasiliana, va menzionato l’esterno offensivo del Leeds, Raphinha, che ha reso omaggio a Miguelina dopo aver segnato al Southampton. “Tanta forza per la famiglia Assis Moreira. Riposa in pace, Dona Miguelina“, ha scritto il calciatore in una canottiera bianca sotto la maglietta ufficiale del suo club.