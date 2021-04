Roma, Zaniolo vede il ritorno: possibile convocazione nel derby? Le ultime

Nicolò Zaniolo vede la luce.

Buone notizie per Nicolò Zaniolo, atteso a Innsbruck per una nuova visita al ginocchio sinistro dal professor Fink, che darà importanti risposte in vista del rush finale di campionato. La stella giallorossa, infortunatasi al ginocchio ad inizio settembre, potrebbe infatti tornare a disposizione di Fonseca in occasione del derby contro la Lazio in programma il 15 maggio all’Olimpico. Un calvario che si appresta a finire dopo mesi complicati vissuti da Zaniolo. A riportarlo è “Il Messaggero”, secondo cui, resterebbe ormai da accertare se la gamba sinistra – quella operata – ha raggiunto gli stessi valori di quella destra.

In caso di esito positivo della visita, il professor Fink darà il via libera agli allenamenti con la prima squadra. A quel punto, Fonseca e lo staff studieranno il reintegro in quadra, con un possibile ritorno in campo di Zaniolo che potrebbe avvenire dopo lunghi mesi di assenza.