Roma, Zaniolo: “Il numero 22? Due grandi significati. Mkhitaryan un grande, ecco cosa gli chiedo sempre”

La parola a Niccolò Zaniolo.

Il centrocampista della Roma sta piano piano recuperando dallo spiacevole infortunio rimediato il 12 gennaio in campionato. Campionato al momento fermo a causa dell’emergenza Coronavirus che nell’ultimo periodo ha messo l’Italia, e il mondo, in ginocchio. Il talento classe ’99, intervenuto durante una diretta Instagram nella pagina ufficiale del club giallorosso, si è espresso in merito al significato del proprio numero di maglia, il 22, raccontando inoltre un’aneddoto sul suo idolo di sempre: “E’ la data di nascita di mia madre, poi era anche il numero del mio idolo Kaká. Ricordo ancora quel goal a ‘Old Trafford’: mise la testa in mezzo a due giocatori per conquistare il pallone“.

Coronavirus, Fonseca: “Qui mi sento al sicuro. Quarantena? Nel tempo libero studio i nomi per la Roma del futuro”

Chiosa finale sul rapporto con il compagno di reparto Henrikh Mkhitaryan: “E’ un grande, sia dentro che fuori dal campo. E’ un fenomeno, gli chiedo consigli e com’è Ibrahimovic e Pogba”.

VIDEO Roma, la quarantena di Dzeko: Edin alle prese con le partite storiche, l’attaccante giallorosso…