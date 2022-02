Roma-Verona, probabili formazioni: Mourinho lancia Afena, Tudor con Simeone

Quasi tutto pronto per la sfida in programma alle ore 18:00 tra la Roma di Mourinho e il Verona di Tudor

Roma e Verona scendono in campo per la ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio esterno ottenuto per il rotto della cuffia contro il Sassuolo, la formazione giallorossa torna all'Olimpico per ritrovare le proprie certezze. Di fronte un Verona dai due volti, in cerca di continuità di risultati dopo il 4-0 interno conquistato nell'ultima sfida contro l'Udinese. Tra infortunati e positivi al coronavirus, la Roma può sorridere in vista di questo confronto almeno dal punto di vista dei precedenti: i capitolini non perdono in casa contro la compagine scaligera addirittura dal 1973, ma dovranno riscattare la sconfitta per 3-2 maturata nel confronto d'andata.