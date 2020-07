Roma-Verona, Fonseca: “Sarà una gara diversa, dobbiamo essere concreti. Zaniolo? Ecco cosa penso”

La Roma si prepara in vista della sfida contro il Verona.

Dopo le due vittorie consecutive contro Parma e Brescia la compagine giallorossa vuole continuare la striscia di vittorie contro la compagine guidata da Ivan Juric, reduce da due pareggi. Il tecnico dei capitolini Paulo Fonseca, concessosi presso i canali ufficiali del club, ha presentato il match in programma domani: “Sarà una partita differente dalle altre, affronteremo una squadra con un sistema di gioco diverso. Loro sono molto forti sulla pressione, non lasciano giocare e ti mettono in difficoltà in fase di costruzione. Dovremo essere concreti e concentrati, perché è molto difficile vedersela contro il Verona. I ragazzi? Stanno bene. È più facile lavorare dopo le vittorie, ma a maggior ragione dobbiamo dimostrare che c’è la voglia di continuare su questa strada, specialmente in una partita così complicata. Dico sempre che quando si perde il passato non conta, ora sono arrivate due vittorie ma vale lo stesso principio: appartengono al passato. Mi sono piaciute le ultime due partite e dobbiamo continuare a giocare così”.

Infine Fonseca si è concentrato su Nicolò Zaniolo, tornato al gol nella scorsa giornata contro le rondinelle: “Zaniolo ha giocato bene e sta bene, ma come dico sempre è la squadra la cosa più importante. I ragazzi hanno vinto e lo hanno fatto bene. Nicolò tornerà gradualmente a essere un calciatore sempre più importante per noi, ma in questo momento conta di più il gruppo”.

