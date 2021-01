Roma-Verona, delusione Jurić: “Mancata concentrazione. Chi sta sotto di noi e ha una rosa migliore..”

Il Verona sconfitto 3-1 all’Olimpico dalla squadra della Capitale.

Serie A, Roma-Verona 3-1: tris all’Olimpico e controsorpasso alla Juventus, Fonseca torna al terzo posto. La classifica

La Roma di Paulo Fonseca vince e convince anche senza Edin Dzeko. Dall’altra parte la delusione della compagine guidata da Ivan Jurić che sperava di poter ottenere conferme dopo la splendida vittoria maturata nella scorsa giornata di Serie A contro il Napoli di Rino Gattuso. A margine della sconfitta, il tecnico ex Genova ha parlato ai microfoni di ‘SkySport‘ facendo un bilancio a 360° della stagione gialloblu. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Penso che siamo partiti anche bene non concedendo nulla. Poi abbiamo preso gol e abbiamo fatto male per i successivi 15 minuti. C’è stata poca concentrazione. Non si possono giocare dieci minuti così. Non so cosa volevate vedere voi. Ultimamente abbiamo iniziato a giocare meglio e nel secondo tempo qualche occasione l’abbiamo avuta. E’ andata così. Penso che la nostra realtà è molto piccola. Tifosi e giornalisti sono fuori di testa, non vedono quello che facciamo. Se i miei giocatori pensano a rilassarsi finisce male. E’ un campanello d’allarme, non deve succedere quanto visto oggi. Chi sta sotto di noi e ha una rosa migliore si deve chiedere perché, non noi”.

