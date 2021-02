Roma-Udinese, ancora panchina per Dzeko: Fonseca lancia Mayoral, Gotti con Llorente. Le formazioni ufficiali

La sfida tra Roma e Udinese apre la domenica di Serie A.

Il confronto delle 12:30 tra la compagine capitolina e quella friulana conta molto a livello di classifica. Specialmente per la formazione di Paulo Fonseca, i tre punti in palio allo Stadio Olimpico valgono davvero oro, visto che i giallorossi potrebbero – in seguito ad una vittoria – sorpassare in un solo colpo Napoli e Juventus. Per l’Udinese, invece, l’occasione ghiotta è quella di passare almeno momentaneamente nella parte sinistra della classifica, in attesa del completamento del ventiduesimo turno di campionato.

Nella Roma ancora in panchina Dzeko, che sembra non aver risolto le sue tensioni con Paulo Fonseca e che lascerà il posto a Borja Mayoral. A suo supporto Pellegrini e Mkhitaryan, che davanti a loro troveranno la quinta retroguardia meno battuta della Serie A. Quest’ultima sarà guidata da Musso tra i pali, con il trio Bonifazi–Nuytinck–Samir che avrà il compito di fermare le avanzate della compagine di casa. In avanti chance per la coppia formata da Llorente e Deulofeu, mentre sponda giallorossa da segnalare la presenza nel terzetto difensivo di Cristante, che giocherà in posizione centrale con licenza di dare la prima costruzione alla manovra della sua squadra.

Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu.