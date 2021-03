Roma, Totti: “Carriera top, mi hanno costretto a smettere. Calcio a Balotelli e sputo a Poulsen, vi dico tutto”

Ripenso ancora al calcio a Balotelli e allo sputo su Poulsen.

VIDEO Champions League, gli ultimi quarti senza Leo e CR7? Lucarelli era il re dei bomber, Totti e Ilary Blasi…

Queste le parole di Francesco Totti, intervenuto in merito ad alcune vicende legate al suo passato con la maglia giallorossa. L’ex capitano della formazione capitolina ha costruito una carriera prestigiosa e altisonante, fatta di grandi successi e cocenti sconfitte, dalle più grandi vittorie ai momenti estremamente complessi trascorsi anche per via di qualche infortunio di troppo. Intervistato in esclusiva da Il Corriere della Sera, il classe ’76 ha voluto parlare proprio di quegli anni, ripercorrendo anche qualche passaggio a vuoto vissuto nell’ambito di un percorso straordinario.

Roma-Shakhtar Donetsk, Fonseca: “Sarà un match ostico, li conosco bene! Dzeko? Ho preso una decisione”