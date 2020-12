Roma-Torino, Fonseca : “Scudetto? Campionato lungo, contento della prestazione. Zaniolo? Ecco quando tornerà”

Paulo Fonseca al termine della sfida tra Roma e Torino.

Il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post della gara contro la compagine granata. I capitolini hanno conquistato l’ennesimo successo del loro inizio di stagione, esprimendo una continuità di gioco che difficilmente si era vista negli scorsi anni sulla sponda giallorossa di Roma. Ecco le parole di Fonseca in merito alla gara:”L’importante sono i tre punti, questa partita era difficile ma siamo riusciti lo stesso a vincere. Abbiamo gestito bene la gara, mi è piaciuto molto vincere segnando tre gol. Pellegrini ha fatto una grande partita, un bel gol e ha dato continuità alle sue ottime prestazioni. Non abbiamo gestito bene la parte finale della partita, potevamo fare meglio con tanti giocatori che sanno tenere bene palla. Abbiamo dato la possibilità al Torino di avvicinarsi all’area, oltre che di rendersi pericoloso nonostante l’inferiorità numerica di inizio gara”.

Fonseca ha poi concluso parlando di alcuni singoli. Dal ritorno di Smalling all’estrema duttilità di Pellegrini e Villar, passando dal prosieguo della guarigione di Zaniolo:”In difesa contento per i ritorni di Smalling e Kumbulla, nel secondo tempo ho preferito togliere Mancini perché era ammonito, ma sono comunque contento per le loro prestazioni. Pellegrini e Villar possono giocare un po’ ovunque, li ho messi nuovamente perché con il Bologna hanno fatto una grande partita. Lorenzo può giocare sia da mezzala che da trequartista, è molto duttile. Siamo soddisfatti della classifica, anche se siamo lontani dalla fine. Dobbiamo pensare alla prossima con l’Atalanta, altra prova dura e difficile. La presenza della società è importante, sono molto vicini alla squadra tutti i giorni e sentire il loro sostegno fa bene a tutti. Zaniolo? Dobbiamo aspettare il tempo giusto per farlo rientrare, recupera bene ma dobbiamo rispettare un percorso di guarigione coerente stabilito dal nostro staff medico”