Roma, Tiago Pinto: “Fiducia nel progetto dei Friedkin. Questo club ha un potenziale enorme”

“Ho fiducia nel progetto e di quello che i proprietari vogliono fare con il club. Sento molto la loro fiducia e penso che la Roma abbia un potenziale incredibile”.

Ne è certo il direttore generale giallorosso Tiago Pinto che, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, ha fatto il punto in casa Roma soffermandosi inoltre sull’inizio della sua esperienza nella Capitale.

“L’inizio non è stato facile a causa del Covid, quando sono arrivato ero ancora contagiato. C’erano diversi problemi, inoltre c’era il mercato aperto e per questo l’adattamento non è stato facile. Fonseca? Il suo sostegno nei miei confronti è stato spettacolare. È un grande allenatore, con molta esperienza. È un tecnico di classe internazionale”.