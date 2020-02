Roma, tegola per Fonseca: si ferma Pellegrini, salterà Gent e Cagliari. La situazione

Nuova tegola per Fonseca.

Momenti di apprensioni in casa Roma per le condizioni di Lorenzo Pellegrini il quale, dopo essere uscito al duplice fischio della sfida di domenica scorsa contro il Lecce, è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un edema muscoli al bicipite femorale della coscia sinistra.

Niente Gent e niente Cagliari per il mediano giallorosso che, dunque, salterà i prossimi due impegni della Roma. Malgrado ancora non si conoscano i tempi di recupero del giocatore la sensazione è che Pellegrini dovrebbe tornare a disposizione di Paulo Fonseca in occasione della sfida contro la Sampdoria in programma il prossimo 8 marzo all’Olimpico.