Roma, Tancredi: “Mourinho un colpo alla Messi! Adesso ai giallorossi serve solo una cosa”

Stamattina andando in giro non si parlava d’altro che dello Special One.

Queste le parole di Franco Tancredi, ex estremo difensore della Roma intervenuto in merito all’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina dei giallorossi. Carattere, esperienza internazionale, leadership pura. Potrebbe essere riassunta con tali brevi – ma incisivi – caratteri la personalità del tecnico portoghese. L’eroe del triplete dell’Inter nel 2010, torna in Italia dopo 11 anni, pronto a scrivere una nuova pagina della sua prestigiosa carriera. Un’ambiente – quello capitolino – che sembra essersi discostato dalle delusioni stagionali per concentrarsi sull’approdo dello Special One a partire dalla prossima stagione.

