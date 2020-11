Roma, Spinazzola: “Fonseca tecnico equilibrato, abbiamo un obiettivo. Covid? Ho la mia idea”

Leonardo Spinazzola si è preso la fascia della Roma.

L’ex Siena e Atalanta fu a un passo dal lasciare i giallorossi per trasferirsi all’Inter, poi la trattativa si arenò a causa di un ipotetico infortunio riscontrato all’esterno di Fonseca. Questa fu senza dubbio la fortuna dei giallorossi che si sono potuti godere a pieno le qualità del proprio calciatore che sta continuando a fare bene. Le sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Ora con il nuovo modulo giochiamo più corti, difendiamo meglio e in attacco, anche se non abbiamo le tante soluzioni del 4-2-3-1, ne abbiamo comunque parecchie. Fonseca è sempre uguale: molto equilibrato. Anche quando si facevano nomi per la panchina non si è mai scomposto. La società non ci ha fatto mai mancare niente. In campo vanno i calciatori, però il presidente lo senti. Campionato falsato? Grazie alla Roma, siamo super controllati. Perciò è un campionato vero, perché il virus colpisce tutti. Certo, occorre anche un po’ più di fortuna. Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Italia? Ora ce la battiamo con le migliori. Abbiamo un grande gruppo e Mancini ci ha trasmesso idee importanti”.