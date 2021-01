Roma-Spezia, Gianluca Gombar chiude i suoi canali social: il TM giallorosso al centro di pesanti insulti e minacce. La situazione

Continua la bufera su Gianluca Gombar.

Il team manager della Roma è stato uno dei protagonisti della pesante sconfitta subita dalla compagine giallorossa nel match di Coppa Italia contro lo Spezia. L’insuccesso casalingo che costa la qualificazione ai quarti di finale della competizione, mette sul banco degli imputati giocatori e staff tecnico per molteplici errori e disattenzioni durate per tutto il corso della gara. A mettere in ulteriore discussione la pessima prestazione dei giallorossi, anche ciò che è accaduto in seguito alla doppia espulsione di Mancini e Pau Lopez. Con l’intenzione di dare un nuovo assetto alla sua formazione, Paulo Fonseca ha effettuato – sotto approvazione di tutto il suo seguito in panchina – due cambi che, tuttavia, sarebbero andati a sforare dai cinque canonicamente previsti dal regolamento. Una distrazione che, aldilà del risultato, ha condannato la Roma ad una sconfitta a tavolino per la quale, uno dei maggiori responsabili, sarebbe proprio lo stesso Gombar.

Nella giornata di oggi, infatti, lo stesso TM della squadra capitolina sarebbe stato costretto a dover chiudere tutti i suoi canali social a causa delle pesanti accuse condite da offese volgari recapitategli sotto la sua bacheca. Un epilogo spiacevole e che certamente non dà una buona immagine di quello che è l’ambiente e l’aria che solitamente si respira a Trigoria. Tutto questo in prosecuzione di un periodo non facile, cominciato con la sconfitta della scorsa settimana nel derby della Capitale contro la Lazio.

